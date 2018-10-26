На Одесчине в морпорту из-за бюрократических проволочек в машине умирает 300 овец – в Госпотребслужбе приняли решение их усыпить

В морском порту в Одесской области в течение двух недель стоит трехуровневая фура с 300 овцами, отправленная Украиной в Турцию, но не принятая ею. Часть животных уже погибла.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь Одесской таможни Елена Гусева.

По ее словам, украинская служба ветконтроля тоже отказывается принять овец. При этом она ссылается на факт того, что овцы были в стране, где регистрируются опасные заболевания животных.

В Черноморске, где овцы находятся в грузовике с 12 октября, владельцам животных предложили вернуть овец в Турцию или уничтожить их. При этом второе, по словам чиновников, возможно только на полигоне в Виннице. Для этого владелец должен оформить документы и оплатить эту процедуру. Таможня обратилась за помощью в полицию.

С директором фирмы Украниксар, перевозившую овец, связалось местное издание Думская.

Руководитель компании Елены Севинч утверждает, что она сейчас «живет» в машине с овцами и ждет разрешения на их утилизацию.

«Животные живут на трупах своих братьев, вокруг стоит невыносимая вонь», — описала ситуацию Севинч.

Между тем специальная комиссия города прияла решение о том, что в порту Черноморска обустроят специальную площадку для овец, где их завтра и покормят.

Позже стало известно, что 300 овец, которые две недели умирали в порту Черноморска Одесской области, убьют на спецплощадке. Об этом говорится в ответе Госпродпотребслужбы на запрос «Украинской правды».

В ведомстве отметили, что «возвращение овец из Турции на территорию Украины невозможно».

«Первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы поручил обеспечить проведение идентификации груза и его сопровождение при перевозке вышеупомянутых животных с территории ГП Морской торговый порт «Черноморск» к месту утилизации, а также поручил обеспечить контроль во время проведения утилизации данного», - говорится в ответе.

Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что овцы уже находятся на территории Украины, и на основании обращения владельца животных от 24 октября относительно их утилизации.

Также сообщается, что 25 октября состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черноморском горсовете. На этом заседании решили рекомендовать руководству порта «выделить временную площадку для содержания овец, которые возвращены из Турции».

«Владелец животных обязан обеспечить соответствующие условия ухода за овцами на указанной площадке», - говорится в ответе.

При этом руководство порта должно обеспечить постоянное функционирование дезбарьеров и дезковриков на въезде/выезде из паромного комплекса.

Отмечается, что после разгрузки животных, станет понятно, какое их количество погибло во время двухнедельного пребывания в порту.