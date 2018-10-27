В Киеве произошел пожар на СТО – три автомобиля сгорели

Утром в субботу, 27 октября, в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания, в результате чего сгорели несколько автомобилей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 06:56 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре на улице Камишинская, 4а, в Голосеевском районе.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 квадратных метров.

В 8:23 пожар был локализован, при этом предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 - ликвидирован.

В результате пожара сгорело три автомобиля, а также еще повреждено четыре автомобиля. Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты.

На месте происшествия было привлечено восемь единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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