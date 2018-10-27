На Закарпатье из-за столкновения микроавтобуса и фуры погибли три человека

В Закарпатской области на трассе «Киев-Чоп» недалеко от поселка Кольчино Мукачевского района в ночь на 27 октября столкнулись микроавтобус «Renault Trafic» и грузовик «Volvо» – погибли три человека.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Закарпатской области.

«Как выяснили правоохранители, 18-летний водитель автомобиля «Renault Trafic», двигаясь в направлении Свалявы выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовиком «Volvo», под управлением 49-летнего иностранца. В результате столкновения на месте аварии погиб водитель микроавтобуса, 18-летний житель города Мукачево, и его пассажир, возрастом около 20 лет. Личность последнего сейчас устанавливают полицейские», - говорится в сообщении.

Медосмотр показал, что водитель грузовика был трезв.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего»). В полиции назначили ряд экспертиз с целью установления причины ДТП.

Напомним, возле села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп 20 октября столкнулись автобус и грузовик. В 6:43 автобус «Неоплан», в котором ехали актёры юмористического шоу «Дизель шоу», столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибла Марина Поплавская. Ещё четверо актёров получили травмы.