В Кривом Роге во время автошоу каскадер на машине въехал в толпу, есть пострадавшие

В Кривом Роге в субботу, 27 октября, во время «гонок на выживание» автомобиль въехал в толпу и сбил троих зрителей.

Об этом сообщает «Первый криворожский»

Водитель машины под номером 25 не справился с управлением, когда исполнял каскадерский трюк.

По предварительной информации, во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза. Он въехал на полной скорости в толпу зрителей.

В результате аварии пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Одна из женщин в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, как 4 июня 2017 года в поселке Зайчевское возле Николаева во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу в нескольких метрах от движущегося «Mitsubishi».