«Просто не поместились»: Во Львове патрульным попалась пьяная женщина, которая везла троих детей в багажнике

Во Львове патрульные полицейские задержали женщину на автомобиле, которая везла троих детей в багажнике.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 26 октября, около 23:00 на улице Липинского.

«Патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz за нарушение правил перевозки водителем пассажиров. За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось пятеро взрослых и свой поступок она объяснила тем, что дети просто не поместились. Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

Драгер показал 0,36 промилле.

Сотрудники полиции составили на водителя постановление о нарушении правил дорожного движения и протокол за управление в нетрезвом состоянии, а также изъяли водительское удостоверение до решения суда.

Напомним, как жителя Николаевщины из-за ревности побили, погрузили в багажник и вывезли «на природу».