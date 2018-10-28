В Румынии произошло землетрясение, на Одесчине были зафиксированы незначительные колебания

В ночь с 27 на 28 октября в Одесской области были зафиксированы незначительные колебания в связи с землетрясением в Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Румынии в районе гор Вранча в 03:38 (по летнему времени, - ПН) 28 октября на глубине 150 км были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов (по шкале Рихтера). Повторных толчков не зафиксировано.

«По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий», - отметили в пресс-службе.

Информации о пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в последний раз землетрясение на юге Одесчины было зафиксировано 8 февраля 2017 года.