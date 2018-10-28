На Луганщине на шахте, где горняки десятые сутки бастуют с требованием выплатить зарплату, произошел обвал

На шахте имени Капустина государственного предприятия «Лисичанскуголь», где 10 сутки бастуют горняки, произошел обвал.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает «Левый берег».

«Завалило шестой западный полевой откаточный штрек. В результате осмотра места аварии, предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих и народный депутат Сергей Каплин. Они не собираются покидать место своего пребывания. Горняки оценили ситуацию и пришли к выводу, что у них есть два запасных выхода на поверхность», - написал Волынец.

Он также добавил, что к акции протеста с понедельника присоединятся работники других шахт, а также горняки железорудной промышленности из Кривого Рога и других регионов.

Как информирует «Громадське», в шахте на глубине 600 метров под землей 10 сутки находится 16 шахтеров. Двух горняков несколько дней назад госпитализировали.

Среди требований: погасить 4-месячную задолженность по выплате зарплат.

Также шахтеры требуют отставки гендиректора «Лисичанскуголь» Валентина Киселева, действия которого, по их словам, «довели предприятие к грани банкротства». Шахтеры подозревают его и в незаконном сбыте продукции объединения.

«Продолжение подземной забастовки может иметь необратимые последствия для его участников», - сообщил руководитель независимого профсоюза ПО «Лисичанскуголь» Эдуард Всеволодский.

По его словам, администрация объединения давит на активистов забастовки, угрожая им увольнениями, а самого Всеволодскго не допускают к предприятиям, где расположены первичные организации возглавляемого им профсоюза.

Как сообщалось, 19 октября на поверхность отказались подняться 33 работника шахты имени Капустина - в знак протеста против задолженности и некомпетентности руководства. Предприятие задолжало им около 170 млн гривен.

Напоминаем, что во Львовской области произошел обвал в шахте, в результате чего пострадало два человека.