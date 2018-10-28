Хозпостройка, балкон и сухая трава с мусором: Пожарные за прошедшие сутки четыре раза выезжали на вызов

В течение прошедших суток, 27 октября, сотрудники подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза выезжали на тушение пожаров различного характера.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В 18:06 на линию «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственного здания на территории частного домовладения по улице Молодежной в селе Новофедоровка Березанского района.

«По прибытию дежурного караула 8-й Государственной пожарно-спасательной части установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв.м.. Пожарным удалось не допустить увеличение площади горения и распространения на рядом расположенную летнюю кухню. В 18:35 пожар был локализован, 19:00 – ликвидирован, его причина устанавливается», – говорится в сообщении.

Почти одновременно в городе Николаеве на улице Металлургов возник пожар обшивки балкона на втором этаже 9-ти этажного жилого дома. Пожарные Корабельного района оперативно потушили возгорание площадью 2 м.кв. и уберегли жилище от огня.

«Кроме этого, зарегистрировано два пожара сухой травы и мусора на открытых территориях общей площадью более 1 га в городах Вознесенск и Николаев. Причиной трех последних пожаров стало неосторожное обращение с огнем», – сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, ранее в Николаеве спасатели провели масштабные учения на случай пожара на базе хранения горючего.