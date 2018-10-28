В николаевской «Mafia» горела вытяжка на кухне

В воскресение утром, 28 октября, в расположенном на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной ресторане «Mafia» произошел пожар на кухне.

Об этом свидетельствует сообщение ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в 9:08 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в ресторане на проспекте Центральном Центрального района Николаева.

«По указанному адресу выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию выяснилось, что на кухне заведения занялась вытяжка и образовалось плотное задымление. Спасатели оперативно осуществили проливку очага возгорания, уже в 09:23 пожар на незначительной площади был локализован, в 9:27 - ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», – говорится в сообщении.

От ГСЧС работало 11 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, ранее в Николаеве сгорел банкетный зал кафе.