В Британии в результате крушения вертолета погиб тайский миллиардер, владелец футбольного клуба «Лестер»

В субботу, 27 октября, возле стадиона «King Power» потерпел крушение вертолет, на котором летел тайский миллиардер и владелец ФК «Лестер» Вишай Шривадданапрабха. Миллиардер, его дочь и два пилота погибли.

Об этом сообщают британские СМИ, передает «InfoResist».

Известно, что по предварительным данным в трагедии виноваты проблемы с управлением вертолетом. Он взлетел спустя 45 минут после матча с лондонским «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 10-го тура национального чемпионата.

Трагедия произошла на парковке. Люди, находившиеся на ней не пострадали. Момент крушения видели многие болельщики, выходившие со стадиона.

Владельцем «Лестера» Вишай Шривадданапрабха стал в 2010 году, а в 2016-м клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги, чего никто не ожидал.

Кроме того бизнесмен владеет бельгийским ФК «Ауд-Хеверле Лёвен» и является владельцем-основателем сети магазинов King Power Duty Free.

O helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, caiu na área externa do King Power Stadium após o empate com o West Ham. A identidade dos passageiros é desconhecida e não se sabe se há sobrevivente. O incidente ocorreu uma hora após o 1-1 pic.twitter.com/3QKQrhNmnG — Mauro Cezar (@maurocezar) 27 октября 2018 г.

Ему было 60 лет. Он занимает 9-е место в списке богатейших людей Таиланда по версии Forbes, его состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов.