В Британии в результате крушения вертолета погиб тайский миллиардер, владелец футбольного клуба «Лестер»

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В субботу, 27 октября, возле стадиона «King Power» потерпел крушение вертолет, на котором летел тайский миллиардер и владелец ФК «Лестер» Вишай Шривадданапрабха. Миллиардер, его дочь и два пилота погибли.

Об этом сообщают британские СМИ, передает «InfoResist».

Известно, что по предварительным данным в трагедии виноваты проблемы с управлением вертолетом. Он взлетел спустя 45 минут после матча с лондонским «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 10-го тура национального чемпионата.

Трагедия произошла на парковке. Люди, находившиеся на ней не пострадали. Момент крушения видели многие болельщики, выходившие со стадиона.

Владельцем «Лестера» Вишай Шривадданапрабха стал в 2010 году, а в 2016-м клуб стал чемпионом английской Премьер-лиги, чего никто не ожидал.

Кроме того бизнесмен владеет бельгийским ФК «Ауд-Хеверле Лёвен» и является владельцем-основателем сети магазинов King Power Duty Free.

Ему было 60 лет. Он занимает 9-е место в списке богатейших людей Таиланда по версии Forbes, его состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов.

Роман Свиридов

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