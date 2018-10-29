«Такое впечатление, что сделано специально»: В двух домах, которые создали ОСМД, неизвестные повредили систему отопления

В домах №25 и 27 по улице Карпенко в Николаеве неизвестные повредили систему отопления, поставив под угрозу успешный пуск тепла в квартиры жильцов этих домов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил житель дома Станислав.

По его словам, ранее жителями этих двух домов было принято решение создать ОСМД и отказаться от услуг частного ЖЭКа «Лески-М».

– У нас уже есть все соответсвующие документы, осталось только принять на баланс ОСМД эти два дома. Когда мы начали проверять состояние домов, обнаружили, что вандалы на чердаке поломали трубы отопления, поотбивали краны. Такое впечатление, что это сделано специально. Теперь есть вероятность, что мы можем остаться без отопления, – рассказал мужчина.

По его словам, три года назад жильцы поставили замки на чердак дома, однако они пропали. Поэтому на крышу мог попасть кто угодно. Однако, по мнению людей, к этим противоправным действиям могут иметь и работники ЖЭКа, который, как рассказал Станислав, негативно воспринял новость о создании жильцами этих домов ОСМД.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт порчи имущества.

Жильцы по данному факту уже обратились и к городской власти, и к руководству ЖЭКа «Лески-М». на данный момент процесс передачи домов приостановлен.

Кроме того, редакции предоставили фото документа за подписью директора ЖЭКа «Лески-М» Александра Михайлюка о готовности дома к пуску тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на пятницу, 26 октября, в Николаеве большая часть домов были готовы к старту отопительного сезона, за исключением трех домов в Ингульском районе Николаева, где также была повреждена система отопления.