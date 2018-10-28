Во Львове полицейские спасли мужчину, который истекал кровью после неудачной попытки суицида

Во Львове сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который истекал кровью на тротуаре.

Об этом сообщает региональное управление патрульной полиции в воскресенье, 28 октября.

Отмечается, что на место вызова прибыли командир роты Михаил Калужный и его напарник Николай Зеленевич.

«На тротуаре посреди улицы они увидели мужчину, истекающего кровью. Оказалось, что пострадавший повредил себе вены канцелярским ножом. Полицейские наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали медиков», – говорится в сообщении.

До приезда скорой патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не потерял сознание. 23-летний мужчина рассказал, что совершил попытку самоубийства из-за проблем в личной жизни.

От потери крови пострадавший уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому патрульные помогли переместить его в машину скорой помощи. По словам медиков, мужчине оставалось жить не более пяти минут, поэтому его спасла своевременная помощь правоохранителей.

Напомним, ранее киевские патрульные спасли женщину, которая собиралась спрыгнуть с балкона.