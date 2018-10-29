В Николаевском сквере срубили несколько кустов можжевельника, чтобы протянуть кабель к детской площадке

В Николаеве, в сквере на остановке 1-е КП рабочие, чтобы протянуть кабель к детской площадке, срезали несколько кустов можжевельника.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета от фракции «Самопомощь» Дмитрий Сичко у себя на странице в Facebook.

По словам депутата, рабочие срубили куст можжевельника, который обрамлял территорию детской площадки, для того, чтобы вырыть траншею и протянуть через нее кабель. Сичко также отметил, что работами занимались представители фирмы «Светолюкс».

«Это детский скверик на 1-м КП. Кабель тянуть можно по-разному. Но был выбран вариант уничтожить красивейший можжевельник, который здесь растет годами, ограждает площадку от дороги, и тянуть кабель через него. Кучи срубленного можжевельника лежат прямо на детской площадке.

Рядом тротуар из плитки, далее просто полоса голой земли - можно было и плитку снять и и левее по голой земле, но выбрали то, что выбрали. Чьи вина: подрядчика («Светолюкс») или проектанта, и кто этот человек нетрадиционной ориентации, который организовал такой варварский проект прокладки кабеля, будем уточнять на ближайшей сессии», - написал Дмитрий Сичко.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Дмитрий Сичко отметил, что о том, что этим занимается фирма «Светолюкс», ему сказали сами рабочие, которые, поговорив с депутатом, ушли на «перекур». Директор, которого попросил позвать Сичко, так и не подошел к месту проведения работ.

— Со слов ребят, которые работали там, мне была озвучена компания «Светолюкс», какая организационная форма, я не знаю, возможно, это частное предприятие, а может это ООО. (...) Начальника я минут 10 ждал, так никто и не подошел. Сказали: «Вот-вот он здесь, вот его машина». Я понимаю, либо он спрятался, может я его не дождался, - добавил Дмитрий Сичко.

Стоит отметить, что в управлении экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета не знают о проведении работ, но обещали уточнить вопрос. В фирме «Светолюкс» также отметили, что не знают о работах и попросили уточнить у начальства, которого не было на месте. В то же время взять комментарий у главы администрации Заводского района Виктора Дмитрука по телефону не удалось.

Напомним, подрядчики фирмы «Ленд Дивелопмент» вырубили последние деревья в сквере Яланского в Запорожье - на участке от проспекта Соборного до здания цирка. Таким образом было завершено уничтожение сквера, начавшееся еще в июле.