В Николаеве «Нацкорпус» на глазах у полиции снес застройку

В понедельник, 29 октября, в Николаеве представители «Национального корпуса» снесли застройку на улице Николаевская, 17.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам представителя «Нацкорупса» Никиты Плеханова, ранее к ним обратились местные жители с просьбой демонтировать данное строение, поскольку оно является якобы незаконным. Так же он сказал, что они обращались в горсовет, ГАСК, где им подтвердили, что у застройки нет владельца и конструкция была возведена незаконным образом.

Примечательно, что в основном среди представителей Нацкорпуса были подростки, выглядящие младше 18 лет, при том некоторые из них были также в балаклавах или масках, закрывающих лица.

В свою очередь, начальник управления патрульной полиции Виталий Данила сказал, что сведения по факту незаконной застройки Ингульский райотдел внес в Единый реестр досудебных расследований. Также он подтвердил, что конструкция была построена незаконно, и в горсовете ответили, что на данный момент нет денежных средств на ее демонтаж. В связи с чем, как отметил Данила, представители «Нацкорпуса» таким образом помогли.

На место прибыли патрульные полицейские, спецподразделение полиции тактико-оперативного реагирования, а также следственно-оперативная группа для фиксации происходящего.

В результате инцидента никто задержан не был, поскольку, по словам Виталия Данилы, в действиях присутствующих там лиц нарушения правопорядка не было, а после сноса забора по просьбе полиции они сложили его во внутрь застройки.

После того, как все разошлись, территории этой застройки оцепили красной лентой.

Напомним, что ранее в Николаеве общественники сломали забор на незаконной стройке женщины, которую они обвинили в угрозах работнику «Центра защиты животных».