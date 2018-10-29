В Николаеве вандалы сняли подсветку и фару с байка, подаренного НТРЗ «Сказке»

С огромного байка, подаренного НТРЗ детскому городку «Сказка», вандалы сняли всю подсветку и фару-поворотник.

Об этом сообщают в пресс-службе завода.

Так, несмотря на усилия руководства городка по усилению охраны этого объекта, в целом виде подарок не простоял и месяца. До того, как все светодиодные ленты исчезли, подсветку уже неоднократно подправляли силами работников «Сказки».

Вячеслав Симченко, подаривший в конце сентября эту четырехметровую «игрушку» из тепловозных деталей, прокомментировал ситуацию так:

- В Николаеве живет очень много хороших людей. Каждый живет в своём мире. Кто-то старается делать его лучше, кто-то - просто живет. Но есть очень маленькое количество людей, которые, в силу разных причин, не могут или не хотят найти своё место в этом мире, и поэтому, от безделья и порождающей им глупости, делают наш мир хуже, чем он есть, чтобы опустить его до своего уровня. Ведь подниматься самому - это всегда труднее, чем опускать других... - сказал он.

«Наверное, этим и обусловлен этот бессмысленный варварский поступок по воровству поворотника и подсветки с нашего байка возле «Сказки». Уверен, что вандалам на пользу это «приобретение» все равно не пойдёт. Так уж устроен наш мир: украл на 100 гривен, потеряешь на 1000. А мы эту потерю восстановим в кратчайшее время», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле николаевского детского городка «Сказка» «припарковали» гигантский байк.