На Николаевщине во время пожара погиб пожилой мужчина

В Новоодесском районе Николаевщины во время пожара 27 октября погиб 90-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар возник в частном жилом доме в селе Новоингулка. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Хозяин дома заснул с полуоткрытой дверцей топки, в результате чего загорелись вещи на полу и образовалось плотное задымление.

«Уважаемые граждане! При использовании печного отопления не допускается: - оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям; - пользоваться печами, в которых трещины; - размещать топливо, другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием; - держать непогашенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;

- сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы; - применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; - использовать дрова, длина которых превышает размеры топки; - осуществлять топку печей с открытыми дверцами топки; - закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиоприемников и тому подобное», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, что ранее в Николаеве в многоэтажке горел балкон.