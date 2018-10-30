На Николаевщине во время пожара погиб пожилой мужчина

В Новоодесском районе Николаевщины во время пожара 27 октября погиб 90-летний мужчина.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Пожар возник в частном жилом доме в селе Новоингулка. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Хозяин дома заснул с полуоткрытой дверцей топки, в результате чего загорелись вещи на полу и образовалось плотное задымление.
«Уважаемые граждане! При использовании печного отопления не допускается:
- оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям;
- пользоваться печами, в которых трещины;
- размещать топливо, другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием;
- держать непогашенные угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;
- сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;
- применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
- осуществлять топку печей с открытыми дверцами топки;
- закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиоприемников и тому подобное», - сообщили в ГСЧС.
Напомним, что ранее в Николаеве в многоэтажке горел балкон.