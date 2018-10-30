На Николаевщине за сутки трижды горели легковые автомобили

За сутки на Николаевщине спасатели трижды ликвидировали пожары автомобилей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

29 октября в 07:55 на улице Богопольской города Первомайск в результате дорожно-транспортного происшествия горел автомобиль ГА 32313. В 8:05 дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части незначительное возгорание локализовал, в 08:06 - ликвидировал.

В этот же день, в 20:25 по линии «101» поступило сообщение о пожаре «FORD FOCUS» на улице Молодежная села Бугское Вознесенского района. По прибытию выяснено, что огнем охвачен автомобиль на площади 4 квадратных метра. Пожарные 12-й ГПСЧ в 20:46 пожар локализовали, в 21:09 - ликвидировали.

30 октября спасатели 7 ГПСЧ тушили пожар автомобиля ГАЗ 53 на территории частного домовладения по улице Сизоненко города Баштанка. В 1:42 пожар локализован, в 02:00 - ликвидировано на площади 1.5 квадратных метра.

В результате пожаров никто не пострадал. Причины двух последних эпизодов устанавливаются.

Всего в тушении пожаров от ГСЧС задействовались три единицы и 12 человек личного состава. На местах работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее на Николаевщине горел «ВАЗ» – спасателям удалось уберечь автомобиль от полного уничтожения.