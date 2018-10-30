В Варваровке на светофоре произошло тройное ДТП

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Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»
Утром во вторник, 30 октября, в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Автомобиль «Lexus» остановился перед светофором в микрорайоне Варваровка, в то же время за ним остановился военный ГАЗ-66, в который сзади въехал еще один автомобиль. По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, ни у кого из водителей признаков алкогольного опьянения не выявлено, пострадавших в результате аварии нет.

Напомним, что ранее в Николаевской области на трассе М-14 столкнулись военный грузовик и «Lanos».

Виолетта Чех

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