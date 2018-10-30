В Херсоне протестующие жители общежитий, которым отключили свет, избили в горсовете первого заместителя мэра

В Херсоне в здании горсовета произошли столкновения между протестующими людьми и первым заместителем мэра города Игорем Козаковым.

Об этом сообщает местное издание «Гривна»

На совещание к городскому голове «активист» Кирилл Стремоусов завел людей с улицы, которые митингуют против отключения света в общежитиях.

После громких криков и заявлений мэр города Владимир Миколаенко прокомментировал ситуацию. По его словам, сейчас в Херсоноблэнерго идет совещание при участии нового руководителя ЖЭКа №1 и директора Департамента ЖКХ Войтенко. Стоит отметить, что прежний руководитель управляющей компании был уволен вчера.

- Мне обещали включить свет еще вчера. Сейчас в облэнерго идет совещание. Туда в рабочем режиме поедет и начальник юридического отдела и первый заместитель Козаков, - заявил Миколаенко.

«Дальше продолжилась ругань. Когда Игорь Козаков начал выходить из кабинета, его попытался остановить Стремоусов. Между ними завязалась драка. Их пытались разнять депутаты горсовета Ложичев и Линецкий. Когда противостояние вроде бы утихло и все вышли с кабинета, драка продолжилась в коридоре. Потом Козаков и Стремоусов снова залетели в кабинет градоначальника», - пишет издание.

Кирилл Стремоусов После сегодняшнего инцидента в мэрии на Стремоусова составлен админпротокол, полиция ознакомила его с админматериалом. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

«Стремоусова ознакомили с админматериалом, составлен административный протокол по ст.173 КУоАП «Мелкое хулиганство», - сообщили в отделе коммуникации.

Также утром жители этих общежитий из-за отключения света перекрыли главный проспект города. Около 20 жителей двух общежитий ходили кругами по пешеходному переходу и заблокировали движение по центральному проспекту города.

Отметим, 5 апреля в Херсоне группа лиц во главе с Кириллом Стремоусовым предприняла попытку отбить у сотрудников СБУ недавно задержанного на админгранице с Крымом «депутата городского совета» Евпатории.

Напомним, что в Николаеве у жильцов общежитий также большие долги за электроэнергию, из-за чего свет им часто отключают, а люди выступая против этого, перекрывают дороги в городе. После одного из таких перекрытий мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Позже исполком поддержал перераспределение средств на переведение жильцов на прямое абонирование, однако бюджетная комиссия не смогла согласовать данный вопрос и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.