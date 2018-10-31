В России утонул плавучий док, в котором ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов»

На 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково в Мурманской области во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док ПД-50.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на РИА «Новости».

Собеседник агентства рассказал, что во время ремонта произошел перебой в подаче электроэнергии, из-за чего нештатно заполнились цистерны плавдока, он ушел под воду. По данным издания «СеверПост», примерно в полночь упали два башенных крана, один из них – на палубу авианосца. «Новая газета» также пишет, что во время выхода авианесущего крейсера из дока тонуть начал сам док; на палубу «Кузнецова» при этом упал башенный кран. При этом представитель завода сообщает, что «Адмирал Кузнецов» не пострадал.

Источник ТАСС сообщает о четверых пострадавших, начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев рассказал агентству, что их доставили в больницу с переохлаждением. По предварительным данным, рабочие упали в воду, их удалось вытащить. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун утром сообщила, что еще один пропавший во время аварии работник до сих пор не найден.

Во «ВКонтакте» можно найти несколько сообщений об инциденте. Наталья Клепачева из Мурманска пишет, что под воду ушла «жилая башня», в которой жил личный состав ПД-50. В беседе с «Медиазоной» она уточнила, что не может назвать источник информации, поскольку человек не может сейчас говорить с журналистами. По данным ТАСС, при падении крана была повреждена техническая зона взлетной палубы «Адмирала Кузнецова».

Плавучий док ПД-50, построенный в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР, считается одним из крупнейших доков в мире. Его длина – 330 метров, ширина 67 метров, грузоподъемность – 80 тысяч тонн. «Коммерсант» писал, что еще в 90-х годах специалисты называли противопожарное оборудование дока сильно изношенным. В 2012 году на судоремонтном заводе №82 загорелась стоящая в доке атомная подводная лодка К-84 «Екатеринбург» с ракетами; ПД-50 тогда «притапливали», чтобы остановить распространение огня.

Как известно, авианосец «Адмирал Кузнецов» был в 1982-1991 годах построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. России он достался во многом из-за того, что в 1990 году был зачислен в Северный флот СССР. Этот тяжёлый авианесущий крейсер единственный в составе ВМФ России в своем классе.

Напомним, что «Адмирал Кузнецов» возглавил рейтинг худших авианосцев в истории.