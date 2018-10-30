В Николаеве водитель «BMW», скрываясь от полиции, вылетел на зеленую зону – до этого он столкнулся с патрульными и «ВАЗом»

Вечером во вторник, 30 октября, в Николаеве случилось дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «BMW» и ВАЗ 2106.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

В районе площади Победы на светофоре водитель «BMW», сдавая назад, врезался в автомобиль, после чего предложил вызвать сотрудников патрульной полиции для оформления ДТП. Но потом мужчина, который был за рулем «BMW» вместе с пассажиром покинули место аварии. В свою очередь, водитель другого автомобиля вызвал полицию и дал ориентировку на транспортное средство.

Позже патрульные полицейские увидели «BMW», подходящий под ориентировку, на парковке в районе рынка «Колос», но водитель транспортного средства, увидев автомобиль полиции, начал двигаться по проспекту Мира в сторону улицы Строителей, и далее заехал на парковку между проспектом Богоявленским и проспектом Мира. Когда наряд полиции начал приближаться к «BMW», тот ударил автомобиль патрульных и допустил лобовое столкновение с припаркованным «ВАЗом». После этого автомобиль отбросило на зеленую зону парка и водитель вместе с пассажиром начали убегать с места происшествия, но были задержаны сотрудниками патрульной полиции. У мужчины, который находился за рулем иномарки, выявлены явные признаки алкогольного опьянения. Пассажиру «BMW» вызвали карету скорой медицинской помощи, поскольку тот пожаловался на головную боль.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что ранее в Николаеве столкнулись две легковушки - у одного водителя были признаки алкогольного опьянения.