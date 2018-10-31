В Южноукраинске ребенок застрял ногой в бетонном лабиринте – доставали его спасатели

Вечером во вторник, 30 октября, в городе Южноукраинск, ребенок застрял в конструкции на детской площадке.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 16:58 на пункт связи 25-й Государственной пожарно-спасательной части сообщили о том, что на бульваре Цветочном нога семилетнего мальчика застряла в железобетонном лабиринте.

Сотрудники ГСЧС, которые оперативно прибыли на детскую площадку, освободили ребенка из ловушки невредимым.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели помогли ребенку, который застрял ногой в батарее отопления.