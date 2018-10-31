В Киеве внедорожник патрульной полиции сбил грабителя, убегавшего с места преступления

В ночь на 31 октября в центре Киева полицейский «Mitsubishi Outlander» на скорости сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший — преступник, который убегал с места ограбления.

Об этом сообщает «Информатор».

Авария произошла около 03:30 на бульваре Тараса Шевченко. Экипаж патрульной полиции на «Mitsubishi Outlander» ехал на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Однако внезапно через забор на проезжую часть выпрыгнул мужчина и угодил под колеса авто.

Полицейский не успел среагировать и от удара мужчину лет 25-30 отбросило обратно за забор. Он получил сильные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Во время оформления ДТП к патрульным подошел неизвестный и сообщил, что пострадавший — грабитель, который вместе с подельниками украл у него рюкзак. Полиция проверила записи камер наблюдения и выяснила, что трое неизвестных действительно накануне ограбили мужчину и пытались скрыться с места происшествия. После ДТП двое других грабителей бросили рюкзак и убежали.

Видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент столкновения также опубликовано на странице в Facebook «Киев Оперативный».

Напомним, в Киеве ромы напали на полицейского – одного из злоумышленников сбила машина, когда он пытался скрыться.