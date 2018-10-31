В Витовском районе возле частного дома горел припаркованный «УАЗ»

В среду, 31 октября на улице Янтарной в поселке городского типа Воскресенское Витовского района горел припаркованный вблизи с частным домовладением «УАЗ».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре автомобиля на линию «101» поступила в 00:55. По указанному адресу прибыли спасатели 16 Государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что огнем охвачено транспортное средство на площади 2 квадратных метра. В 1:08 пожар локализовали, 01:24 - ликвидировали. От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что 2 октября в Николаеве дважды горели припаркованные транспортные средства.