В Вознесенске водитель BMW сбил двух подростков на дороге прямо возле дома и сбежал с места ДТП

В Николаеве 30 октября автомобиль BMW сбил двух детей – мальчика и девочку на дороге у дома, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

ДТП произошло около шести вечера. Сообщается, что водитель, чью личность пока не установили, за рулем серого BMW, совершил наезд на двух подростков – мальчика 14-и лет и девочку 15-и лет прямо возле дома 47 по улице Молодогвардейская, после чего скрылся с места происшествия.

Подростков с травмами неизвестной степени тяжести доставили в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам часть 1 статья 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

— Полиция разыскивает правонарушителя и обращается к жителям Николаева и области, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении просьба обращаться к по адресу: город Вознесенск, улица Киевская, 24, по телефонам: (066) 912-50-27 и 102, - сообщили правоохранители.

Напомним, во вторник, 30 октября, в Николаеве случилось дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «BMW» и ВАЗ 2106.