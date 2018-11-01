В Очакове спасателям пришлось срезать двери, чтобы потушить пожар в гараже

В Очакове 31 октября спасатели ликвидировали пожар в гараже в кооперативе на улице Короткова.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:45 в службу спасения поступила информация о пожаре в гараже. Прибывшие спасатели с помощью бензорезака деблокировали двери и приступили к тушению. В 10:55 пожар локализовали, в 11:05 – ликвидировали на площади 4 кв.м. Как выяснилось, в результате короткого замыкания электропроводки загорелся деревянный стеллаж с оборудованием и инструментами.

Напомним, что ранее на Николаевщине по неустановленным причинам дважды горели гаражи.