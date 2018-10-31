В Киеве в правительственном квартале полиция задержала группу молодчиков с балаклавами и оружием

В Киеве сотрудники полиции задержали группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

Отмечается, что во время охраны общественного порядка в правительственном квартале правоохранители заметили подозрительных лиц, которые находились возле микроавтобусов во дворах дома на улице Шелковичной.

«Полицейские провели у них поверхностный осмотр и обнаружили запрещенные предметы: дубинки, балаклавы, газовые баллончики и тому подобное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции для документирования происшествия и изъятия запрещенных вещей», - говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из мужчин правоохранители изъяли оружие. Всех их доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений.

Напомним, на Полтавщине связанные с Кивой молодчики выплеснули на журналиста Гнапа ведро нечистот.