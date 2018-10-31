В Николаеве женщина упала в выгребную яму – предполагают, что она провела в ней двое суток

В Николаеве 31 октября спасатели достали женщину, которая провалилась в выгребную яму в Ингульском районе.

Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Николаевского городского совета.

Пожилая женщина по неосторожности упала в сливную яму на территории ее домовладения. Соседи нашли пострадавшую и вызвали скорую помощь. Но бригада медиков не могла к ней добраться, поскольку пострадавшая находилась в колодце глубиной примерно 2,5-3 метра. Медики обратились за помощью к аварийно-спасательной службе.

Спасатели подняли на поверхность пострадавшую и передали ее медицинским работникам. Оказалось, что у женщины повреждено левое плечо и переохлаждение организма, так как, по предположениям соседей, она могла провести в яме от двух до трех суток.

Напомним, что ранее в Южноукраинске спасатели достали ребенка, который застрял ногой в бетонном лабиринте.