Ночью николаевец едва не сгорел в заваленной хламом квартире

В Николаеве после полуночи 1 ноября спасатели вывели мужчину из горящей и заваленной вещами квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Театральной в Ингульском районе Николаева поступила спасателям в 00:19.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что в заваленной комнате горели вещи на площади 10 квадратных метров.

Спасатели вынесли из задымленного помещения пятидесятилетнего хозяина квартиры и передали медикам. Карета скорой помощи увезла мужчину в лечебное учреждение.

В 00:42 пожар локализовали, а в 01:12 – ликвидировали, не допустив распространения огня на соседние квартиры.

От ГСЧС привлекалось четыре единицы техники и 16 человек личного состава 3-й, 4-й государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центр ГУ ГСЧС. Сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства пожара.

Напомним, что в Новоодесском районе Николаевщине во время пожара погиб пожилой мужчина.