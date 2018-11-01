В Николаеве ночью подожгли «BMW» - спасатели предотвратили возгорание припаркованных рядом автомобилей

Ночью в четверг, 1 ноября, в Заводском районе Николаева горел автомобиль «BMW».

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 02:02 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре «BMW 520», припаркованного на улице Сенной.

По сигналу направлены пожарно-спасательные отделения по охране Центрального и Заводского районов города. По прибытию наблюдалось пламенное горение на площади 10 квадратных метров. Пожарные не допустили уничтожения огнем двух рядом расположенных автомобилей. В 02:21 пожар был локализован, в 02:42 – ликвидирован.

По информации «Преступности.НЕТ» причиной возгорания автомобиля стал поджог.

От ГСЧС привлекалось две единицы техники, восемь человек личного состава.

Напомним, что в Николаеве ранним утром горел «Mercedes» – в полиции подозревают поджог.