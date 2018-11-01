Горели сеновал и хозпостройки: Николаевские спасатели четыре раза тушили пожар

За прошедшие сутки, 31 октября, пожарно-спасательные подразделения Николаевщины не единожды выезжали на ликвидацию пожаров в частном секторе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в Казанковском районе в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ горел сеновал. Во Врадиевском, Баштанском и Братском районах горели хозяйственные постройки, причины пожаров устанавливаются. Общая площадь пожаров составила 230 квадратных метров.

Информация о пожаре, который возник на улице Реца в Баштанке спасателям сообщили в 22:30. По прибытию выяснилось, что огонь с сухой травы распространился на хозяйственное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и уберегли рядом расположенный жилой дом.

В 22:39 пожар на площади 100 квадратных метров локализовали, а в 23:40 - ликвидировали. Всего к тушению привлекалось семь человек личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, что 27 октября, сотрудники подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза выезжали на тушение пожаров различного характера.