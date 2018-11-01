Пьяный николаевец сообщил в полицию о «заминировании» двух домов

В Николаеве 1 ноября пьяный мужчина сообщил в полицию о якобы заминировании дома №50 по улице Крылова, в котором он живет, и дома №44 по этой же улице.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На место происшествия сейчас прибыли все службы экстренного реагирования: полиция, спасатели, «скорая помощь». Взрывотехники проводят обследование подъезда в доме №50, в котором живет «минер». Жильцов этого подъезда вывели на улицу.

По словам жильцов дома, также якобы «заминировали» и дом №44. Часть жильцов дома №50 отказалась выходить из своих квартир, посчитав сообщение о минировании ложным.

Работающие на месте сотрудники полиции рассказали, что о «заминировании» сообщил пьяный мужчина, у которого алкогольная зависимость. Ранее он также сообщал о ложном заминировании домов. Сейчас его доставили в Заводский отдел полиции для разбирательств по делу.

Напомним, что ранее в Николаеве аноним сообщил, что заминирован люксовый «Mercedes» бизнесмена.