В Николаеве во время движения загорелся троллейбус

Вечером 1 ноября в Николаеве произошло воспламенение в троллейбусе «ЗиУ-682В-012», который курсировал по маршруту №6.

Об этом сообщает «Свідок.info».

Когда троллейбус двигался по проспекту Героев Украины, сначала в салоне появились несколько вспышек и искр, которые сопровождались характерным звуком. Несмотря на возникшую проблему, водитель продолжил движение с пассажирами. Он всего лишь открыл около свой кабины панель.

Однако через несколько сотен метров в кабинке водителя снова появились искры и звук, но в этот раз панель даже воспламенилась.

Испуганные пассажиры бросились к выходу и требовали, чтобы водитель открыл дверь. Тот с промедлением, но все же остановился и выпустил людей. Пламя погасло само собой, но вероятнее всего, привело к определенным повреждениям, потому что троллейбус спустя некоторое время вынужденно стал на остановке Ателье и снял токоприемники к контактной сети.

Напомним, что ранее в Николаеве в троллейбусе загорелась проводка.