На Николаевщине местный житель на открытой территории нашел артснаряд времен минувших войн

В пятницу, 2 ноября, в пгт Арбузинка пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд.
Об том сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен прошлый войн на открытой территории в пределах Арбузинки обнаружил местный житель. Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального уничтожила боеприпас путем контролируемого подрыва.
Напомним, что на Николаевщине спасатели обезвредили гранатометный выстрел, найденный в поле.