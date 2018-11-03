На Николаевщине местный житель на открытой территории нашел артснаряд времен минувших войн

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В пятницу, 2 ноября, в пгт Арбузинка пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд.

Об том сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен прошлый войн на открытой территории в пределах Арбузинки обнаружил местный житель. Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального уничтожила боеприпас путем контролируемого подрыва.

Напомним, что на Николаевщине спасатели обезвредили гранатометный выстрел, найденный в поле.

Виолетта Чех

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