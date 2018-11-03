В США женщина попала в ДТП и выжила после шести дней в пустыне

В США женщину нашли живой через шесть дней после того, как ее машина попала в аварию, застряв на верхушке дерева в пустыне Аризоны.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

53-летняя женщина не справилась с управлением во время движения на шоссе 60 вблизи Викенбурга, что к северу от Финикса. Полиция говорит, что автомобиль пролетел около 15 метров, приземлился на крону дерева и остался там, свисая над землей. Все это время женщина жила на траве и воде, сообщает полиция.

Команда по обслуживанию шоссе штата Аризона сопровождала заблудившихся коров, когда увидела поврежденную ограду, а затем и автомобиль, который застрял на верхушке дерева. Позже спасатели нашли и женщину, направляясь по следам, которые вели к руслу реки. Женщина рассказала, что провела в автомобиле несколько дней, прежде чем сумела выбраться из него. Она пыталась добраться пешком до ближайшего железнодорожного пути, чтобы найти кого-то. Ей удалось пройти примерно 460 метров, прежде чем она потеряла сознание в пересохшем русле. Женщину доставили в ближайшую больницу с серьезными травмами и тяжелым обезвоживанием.

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