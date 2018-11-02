В Николаеве возле Варваровского моста у тягача на ходу отвалился прицеп

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В Николаеве в пятницу, 2 октября, возле Южнобугского (Варваровского) у тягача «КамАЗ» на ходу отвалился прицеп.

Об этом сообщают очевидцы происшествия в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Автомобиль двигался со стороны моста в крайней правой полосе улицы Большая Морская. На этом участке грузовик выезжал на возвышение и в этот момент прицеп начал выходить из седельно-сцепного устройство.

Полуприцеп по траектории продвинулся еще несколько метров вперед и выехал передней частью на газон. Водитель «КамАЗа» тут же остановился.

Кроме того, в соцсети Facebook очевидиц происшествия опубликовал видео инцидента.

Напомним, как в Николаеве от грузовика отсоединился прицеп с зерном.

Тарас Леонтян

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