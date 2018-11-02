В Киеве 24-летний парень взорвал себя гранатой перед окнами бывшей девушки

В пятницу, 2 ноября, в Днепровском районе Киева на гранате подорвался 24-летний парень. Инцидент произошел утром по адресу Харьковское шоссе, 16.

Об этом сообщает «Информатор».

Взрыв произошел около 8:00 утра, его услышали жильцы рядом стоящего дома, которые и сообщили об инциденте. Одна из местных жительниц рассказала, что около 04:00 утра слышала громкие крики, однако не обратила на них внимание.

На вызов прибыли полиция, «скорая», взрывотехники, кинологическая служба и следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 24-парня, который скончался от травм живота.

По предварительным данным, парень подорвался на гранте. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — самоубийство. Следствие продолжается.

По предварительной информации, погибший — 24-летний уроженец Полтавской области. По данным «Еспресо», парень подорвал себя на гранате под домом своей бывшей девушки.

«В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого мужчины», — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, пытавшегося подорвать гранатой следователя полиции.