На харьковском клабдище священник за рулём «Toyota» разрушил 10 памятников

В Харьковской области в пятницу, 2 ноября, водитель «Toyota» заехал на местное кладбище и разрушил 10 памятников.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Так, в 13:15 в Липецкое отделение полиции сообщили о происшествии. Прибывшие на место руководство отделения и следственно-оперативная группа выяснили, что автомобиль заехал на территорию 14-го кладбища и повредил 10 памятников.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

В то же время, в соцсетях сообщают, что за рулём автомобиля находился батюшка храма Священномученника Александра архиепископа Харьковского. В сети опубликовали видео, на котором видно, как водитель выходит из автомобиль.

Осторожно, на видео присутствует не нормативная лексика!

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