На Николаевщине два вора вынесли все ценные вещи из дома прямо на глазах у хозяйки – женщина боялась расправы

В Николаевской области два злоумышленника вынесли все имущество из дома на глазах у хозяйки – женщина не могла ничего сделать, поскольку боялась физической расправы.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Нападавшие с битами пришли выяснять отношения с хозяином, а когда узнали, что дома мужа нет, решили вынести его имущество на глазах у жены. Под угрозой физической расправы женщина ничего не могла сделать, только затем обратилась в полицию.

События происходили в селе Доброе Баштанского района. Около 02:30 27-летняя заявительница услышала, что кто-то рыщет во дворе. Женщина вышла и увидела двух мужчин, которые выносят из гаража электросварочный аппарат. На замечание хозяйки дома, один из преступников бросился угрожать ей битой. В доме находились еще двое несовершеннолетних детей, хозяин отсутствовал, поэтому, опасаясь, что сама женщина не справится со злоумышленниками, она была вынуждена просто наблюдать за тем, как выносят ее имущество.

Оказалось, что незадолго в соседнем селе возникла массовая драка. Среди участников были муж заявительницы и нападающие. Мужчине удалось убежать, а злоумышленники отправились к нему домой, чтобы продолжить конфликт. Не застав мужчину, преступники решили обворовать его дом. Теперь за содеянное им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители почти сразу разыскали преступников 27-ми и 37-ми лет и задержали их в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщив задержанным о подозрении в совершении разбоя (часть 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины).

Напомним, в Николаеве пьяный мужчина решил зайти в гости к соседке, а когда не застал ее дома, то решил ограбить квартиру.