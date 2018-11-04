В Израиле столкнулись грузовик и микроавтобус – погибло шесть человек

В Израиле в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли по меньшей мере шесть человек, еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря. В частности, одна из пострадавших - 18-летняя девушка - была госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает. Также отмечено, что движение в обе стороны было приостановлено.

​Водитель грузовика доставлен в отделение полиции для допроса. О причинах ДТП пока не сообщается.

Напомним, на Закарпатье из-за столкновения микроавтобуса и фуры погибли три человека.