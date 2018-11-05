В США обрушилось здание Amazon – есть погибшие

При частичном обрушении здания сортировочного центра компании Amazon в американском Балтиморе погибли два человека

Об этом сообщает CNN.

Начальник городской пожарной службы Роман Кларк подтвердил, что одного погибшего нашли под обломками в пятницу, а второго обнаружили в субботу утром. От здания отвалилась фасадная стена.

Отмечается, что представители Amazon не уверены, что погибшими стали работники компании.

Предполагается причиной инцидента могла стать штормовая, в том числе обрушившийся на город торнадо. После происшествия здание было обследовано при помощи специального термоустойчивого оборудования. Официально причины пока не озвучены. Спасатели продолжают разбор завалов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Новом Буге Николаевской области обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1.