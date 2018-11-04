Охранять школы в Керчи будут, но только с 2019 года

С 2019 года в школах Севастополя начнут работать охранные агентства: проект бюджета города на следующий год предполагает выделение финансирования для оплаты их работы.

Об этом в эфире местного телеканала «ИКС» сообщил директор «департамента образования» Севастополя Игорь Белозеров, пишет «Крым.Реалии».

По словам Белозерова, в бюджете появляются «новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций».

«Для нас сейчас это актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности. Мы планируем ввести охрану во всех категоризованных образовательных организациях с нового календарного года», – добавил он.

Ранее глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что около 80% учреждений Крыма с массовым пребыванием детей, в том числе школы и детсады, не соответствуют требованиям.

Как известно, 17 октября в оккупированном Крыму, в керченском политехническом техникуме прогремел взрыв. Позже оказалось, что это был теракт, который устроил учащийся этого колледжа. При этом он расстреливал попавшихся ему людей из огнестрельного оружия, а позже покончил с собой. Спустя время была обнаружена ещё одна бомба, которая не взорвалась - ее обезвредили.

19 октября, в оккупированном Крыму прощались с погибшими в результате теракта в колледже в Керчи.

Количество погибших в результате теракта в керченском колледже возросло до 21 человека, в соцсетях публикуют их данные.