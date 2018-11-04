В Китае ДТП с участием 31 автомобиля – погибло 15 человек

В субботу, 3 ноября, в Китае возле магистрали Ланьчжоу (провинция Ганьсу) произошло массовое ДТП с участием 31 автомобиля.

Об этом сообщает CGTN со ссылкой на местную полицию.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать спасатели. Сегодня сообщается о 15 погибших и 44 пострадавших.

По предварительной информации, водитель грузовика потерял контроль над управлением и врезался в автомобили, которые выстроились в ряд для оплаты проезда по скоростному шоссе.

Напомним, что ранее в Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли 18 человек.