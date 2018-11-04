Порошенко вручил звание «заслуженного работника соцсферы» директору Снигиревского центра реабилитации

Президент Украины Петр Порошенко наградил званием «Заслуженный работник социальной сферы Украины» только одного представителя профессии, связанной с соцсферой, из Николаева.

Об этом свидетельствует Указ Президента Украины №354, опубликованный на его официальном сайте.

Званием «заслуженного работника» наградили директора Снигиревского центра комплексной реабилитации для детей с инвалидностью «Журавлик» Ольгу Уткину.

«За весомый личный вклад в реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения, обеспечение прав детей и нетрудоспособных граждан преклонного возраста, высокий профессионализм», - сказано на сайте Президента.

Напомним, Президент Петр Порошенко поздравил украинскую команду на «Invictus Games», которые завершились в Австралии.