В Харькове «Nissan» переехал лежащего на дороге мужчину

В воскресенье вечером, 4 ноября, в Харькове водитель автомобиля «Nissan» переехала мужчину и тот скончался от травм.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП произошло неподалеку гаражного кооператива на улице Бучмы.

Во время происшествия 49-летний мужчина лежал посреди дороги, однако, в каком он был состоянии, не уточняется.

За рулем «Nissan» находилась 64-летняя женщина. Сейчас полиция устанавливает, почему она не заметила лежащего человека, и как он оказался на проезжей части.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как в Киеве автобус переехал мужчину, который после драки с травмами лежал на дороге