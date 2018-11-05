В центре Николаева произошла драка между мужчиной и патрульным, который регулировал движение

Фото из архива Днем в воскресенье, 4 ноября, в Николаева произошел конфликт с применением силы между патрульным полицейским и местным жителем.

Об это говорится в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

По словам автора письма Елены, она с ребенком переходила дорогу на пешеходном переходе на Соборной в сторону улицы Никольская, в то время, как патрульный полицейский на данном участке регулировал дорожное движение. Женщина пишет, что патрульный показал водителям жест, который обозначает, что они могут начать движение, в то время, как она начала переходить дорогу.

«Я с ребенком резко отбежала назад на тротуар. В этот момент муж начал кричать, что мы на пешеходном переходе. В ответ на это регулировщик подошел к мужу толкнул его и ударил в грудь. Подскочили, какие-то люди и начали крутить моему мужу руки. Я пыталась разнять эту потасовку, регулировщик в этот момент подбежал и начал рукой душить мужа. Я снова пыталась разнять эту бойню. Потом, когда мужа отпустил и регулировщик высказался в наш адрес грубо, муж ударил регулировщика ладонью по губам. Далее снова следовали выкручивания руки мужу», – пишет Елена.

Также автор письма добавила, что позже, когда они шли по улице Соборной, недалеко от детского магазина к ним подбежали сотрудники полиции и, по ее словам, начали применять силу к ее мужу. Когда женщина попросила полицейских представиться, ее просьбу проигнорировали, но потом ей сообщили, что мужа отвезли в Центральный отдел полиции. Также автор утверждает, что один из полицейских ей угрожал.

«Сотрудник полиции, мне открыто при своих коллегах сказал, что такую тварь, как я надо убивать. Когда я просила его представиться, он меня послал», – добавила Елена.

Со слов Елены, по приезду в отделение полиции она увидела, что ее муж был весь избит.

«Я с ребенком побежала на Декабристов, 8, управление полиции Центрального района. Когда я увидела моего мужа, я не могла поверить, своим глазам, что с ним сделали. Муж был в ужасном состоянии. Весь избитый. Голова, тело, руки. Это сотрудники полиции, так избили его, хотя сопротивление при задержании он не оказывал. На данный момент супруг находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Он задержан, ему инкриминируют часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса ("Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа" - ПН)», – написала женщина.

Кроме того, по ее словам, возле палаты ее мужа дежурит конвой.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступсности.НЕТ» сообщили, что женщина проигнорировала указания патрульного, который регулировал движение на дороге, в связи с чем полицейский ей сделал замечание, поскольку она создала аварийную ситуации и автомобили были вынуждены затормозить. При этом в ответ женщина начала патрульного обзывать и говорить, что он должен делать.

- После этого полицейский вывел женщину за границу проезжей части, и в это время в конфликт вмешался муж женщины и ударил патрульного в лицо. Вмешались также и очевидцы инцидента, которые скрутили мужчину, далее был вызван наряд полиции. После того, как прибыл экипаж патрульных, мужчину доставили в Центральный отдел полиции и вызвали карету скорой медицинской помощи, поскольку на тот момент у него уже были телесные повреждения и он пожаловался на плохое самочувствие. Потом мужчине снова стало плохо и его госпитализировали, – сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В ведомстве также добавили, что в крови у мужчины выявили 0,57 промилле алкоголя. Также в полиции подтвердили, что сейчас мужчина действительно находится в спецпалате под наблюдением правоохранителей. Он задержан в рамках ст. 208 УПК.

Патрульный полицейский, которого ударил мужчина, также обратился в медучреждение, у него в результате конфликта рассечение губы. Мужчина и его супруга написали заявления в полицию.

В отношении же правонарушителя открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного Кодекса Украины. В отношении женщины составили протокол по статье 173 КУпАП («Мелкое хулиганство»). По факту действий патрульного проводится служебное расследование.

В отделе коммуникации полиции уточнили, что мужчине уже сообщили о подозрении и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, что ранее между николаевцем и патрульными возник конфликт – в полиции говорят, что в их сотрудников брызнули из газового баллончика.