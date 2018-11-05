В Николаеве ночью сгорели три гаража в Варваровке

В Николаеве в ночь на 5 ноября произошел пожар, который охватил три гаража на улице Александра Матросова в Варваровке.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 4:45 – в службу спасения обратились очевидцы. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательных частей Николаевского, Заводского и Центрального районов Николаева, дежурная смена оперативно-координационного центра. Спасатели направили первоочередные действия на тушение очага пожара и защиту рядом расположенных застроек.

В 6:03 пожар локализовали, в 7:03 ликвидировали на общей площади 100 кв.м. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.

Напомним, что ранее в Николаеве ночью сгорел автомобиль «Лада».