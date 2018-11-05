В Николаеве подростки распылили в школе газовый баллончик – на их родителей составили админматериалы

В Николаеве в понедельник, 5 ноября, в одной из школ подростки распылили газовый баллончик.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Прибывшие в школу в Ингульском районе правоохранители установили, что один из девятиклассников накануне достал у матери из сумки газовый баллончик и положил его в карман куртки.

Сегодня, 5 ноября, в Ингульскому районе в одной из николаевских школ во время перерыва двое 14-летних школьников распылили газовый баллончик, который находился в кармане куртки одного из девятиклассников.

Готовясь к уроку, 14-летний парни начали безобразничать и, по их словам, случайно в кармане нажали на газовый баллончик, который распылился. Школьники сразу вышли из класса, а окна в помещении уже были открыты на проветривание. В больницу обратилась одна девочка из параллельного класса, которой оказали помощь и отпустили домой. Никто из детей не пострадал.

Информацию по данному факту внесли в журнал Единого учета Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. А в отношении родителей обоих учеников составили административные материалы по статье 184 КУоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»).

«Правоохранители призывают школьников не приносить в учебное заведение предметы, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья окружающих. Если же такие предметы обнаружено - сразу обращайтесь в полицию или других служб экстренного вызова», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отдали под суд подростка, который распылил в школе слезоточивый газ.

Напомним, 22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.