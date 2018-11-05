В Киеве полиция задержала мужчину, который бросал камни в окна здания Генпрокуратуры

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который бросал камни в окна здания Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Полицейские получили информацию о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой.
Наряд охраны задержал нарушителя и вызвал патрульных. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. После установления всех обстоятельств действиям мужчины будет дана правовая оценка.
Как выяснилось, задержанный разбил два окна на первом этаже здания ГПУ. Нарушителем оказался 38-летний житель Винницы. Сейчас с ним общаются правоохранители.
Напомним, 17 сентября в Киеве во время митинга против экстрадиции в РФ Тумгоева националисты пытались штурмовать здание Генпрокуратуры. Во время массовых безпорядков полиция никого не задержала.