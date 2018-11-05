Военнослужащие сбили неизвестный беспилотник, летавший над одним из арсеналов ВСУ, - Генштаб

В воскресение, 4 ноября, бблизи с одним из арсеналов Вооруженных сил Украины военнослужащие обнаружили неизвестный беспилотник, который летал в запретной зоне.

Об этом сообщает Генштаб на своей странице в Facebook..

Отмечается, что подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

«В то же время, усиленно очередную смены охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории» - сообщили в Генштабе.

О факте незаконного применения беспилотника вблизи военной части сообщили подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины.

«Призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лицах вблизи военных объектов», - заявили в Генштабе.

Напомним, на Донбассе украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник РФ над Лисичанском.